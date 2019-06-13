13.06.2019 22:13
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Arap koalisyonundan Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısına kınama

Arap koalisyonundan Umman Körfezi

Yemen'de Husilere karşı hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Umman Körfezi'nde Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınadı.

Yemen'de Husilere karşı hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Umman Körfezi'nde Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınadı.
Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine yapılan saldırının "tehlikeli bir tırmanış" olduğu belirtilerek, saldırının kınandığı ifade edildi.
Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Uluslararası petrol ticareti için kritik önemdeki bölgeden geçen ay da gerilimi yükselten benzer saldırı haberleri gelmişti.

Birleşik Arap emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı da 12 Mayıs'ta, 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığını duyurmuştu.
Kaynak: AA
Japonya, Güncel

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