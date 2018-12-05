05 Aralık 2018, 11:19
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Arap Liginde Futbolcu, Olayları Ayırmaya Gelen Hakeme Yanlışlıkla Tokat Attı

Suudi Arabistan Liginde oynanan maçta futbolcu, olayları ayırmaya çalışan hakeme yanlışlıkla tokat attı, hakem yere yığıldı.

Suudi Arabistan PRO Lig'de Al-ittihad ile Al-Hazem arasındaki karşılaşmada futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.

Mücadelenin 79. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında Al-Hazem forması giyen Jhon Fredy Pajoy, Fahad Al-Muwallad'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Muwallad, rakibinin hakemi kandırdığı düşüncesiyle yanına gitti. İkili arasında yaşanan itiş kakış sırasında Jhon Fredy Pajoy'un eli sert bir şekilde yan hakemin yüzüne geldi.

Yan hakem bu pozisyonda bir anda yüzünü tutarak yerde kaldı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:19



YORUMLAR (2)
JÜL SEZAR: takımı fenerbahce adamıda cuneyt zannettım bıran. kart vermıs mı onu da dıyeydınız
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EDO: Bir tokat ile yerde yuvarlanacak hale gelmek çok komik :)) Sanırım hakem eski futbolcu :D :D
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