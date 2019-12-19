Haberler » Dünya » Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti - Haberler

Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti

Arap medyasından gelen son dakika haberine göre, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den askeri destek isteyecek.

19.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:48

Arap medyasının iddiasına göre ülkenin meşru yönetimi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), asker konuşlandırması için 'ya talepte bulunma kararı aldı.

ERDOĞAN "ASKER GÖNDERİRİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan günler önce katıldığı bir televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde yanıt vermişti.

BAHÇELİ VE KARAMOLLAOĞLU DESTEKLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme konusundaki önerisine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan destek gelmişti. Bahçeli, "İhtiyaç hasıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP'nin desteğini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise konuya ilişkin, "Prensip itibarıyla biz Müslüman bir ülkenin başka bir Müslüman ülke ile çatışmasında yer almayı doğru bulmayız. Arabuluculuk yapmayı tercih ederiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

CHP KANADI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Basın Sözcüsü Faik Öztrak, konuya dair yaptığı açıklamada, "Libya'ya asker gönderme kararını Katar'a asker gönderme kararını nasıl karşıladıysak öyle karşılarız. Biz Mehmetçiğimizin başka ülkelerin topraklarında bulundurulmasına, o toprakları korumada görevlendirilmesine karşıyız. Biz Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız" ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN'DEN LİBYA ÇAĞRISI

Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'daki çatışmalara son verilmesini ve savaşan tarafların görüşmelere başlamasını istediğini söyledi. Putin, "Önümüzdeki günlerde Türk heyeti ile Libya konusunu Moskova'da görüşeceğim" dedi.

Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti

Türkiye, Ankara, Libya, Dünya


Dünya

Son Dakika Haberleri

17:42   2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
17:35   Marmaris'te tadilat sırasında otelde yangın çıktı - Haberler
17:32   Alanya'da yılbaşı öncesi 2 bin adet kaçak ve sahte içki ele geçirildi - Haberler
17:31   Polis metruk binalar ve okul çevrelerinde narkotik uygulamalarını sıklaştırdı - Haberler
17:30   TÜRSAB'tan öğrencilere giyim yardımı - Haberler
17:18   İki yıldır ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı - Haberler
17:02   Güngören Belediye Başkanı, tepki çeken 'tuvalet' cezasıyla ilgili ilk kez konuştu - Haberler
16:43   'Oğlun yaralandı' denilen anne, acı gerçeği morgda öğrendi - Haberler
16:41   Drift yaparken suçüstü yakalanan sürücüye 9 bin lira para cezası - Haberler
16:40   7 sene önce ölen oğluyla aynı şekilde can verdi - Haberler
19.12.2019 17:48:59