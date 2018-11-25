Arap Prenslerin Gece Alemi Basına Sızdı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden sorumlu tutulanSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Veilahtprensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile gece aleminde görüntülendi.

ZOR GÜNLER GEÇİREN SELMAN PARTİDE YAKALANDI

Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da vahşice öldürülmesi nedeniyle zor günler geçiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetten sonra ilk yurt dışı gezisine çıktı. Prens, Orta Doğu'daki en yakın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Muhammed bin Selman, yakın dostu Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile buluştu.

Suudi Veliaht Prensin ülkeyi ziyareti, 'Bin Selman BAE'ye hoşgeldi' etiketiyle sosyal medyada gündem oldu. Ancak asıl kasırga, prenslerin katıldığı akşam partisinden sonra koptu. Konuklar Dubai'deki lüks bir yatta bir araya geldi. Partide alkol su gibi aktı. Gecede, BAE Veliaht Prensi Nahyan'ın oldukça sarhoş olduğu görüldü. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından binlerce tweet atıldı. Partiye katılanlardan bazıları, Veliaht Prens'i öven paylaşımlar yaptı. Suudi Prens Muhammed bin Selman'a BAE gezisinde 10 bakanı eşlik ediyor. Bin Selman'ın bir sonraki durağı, Arjantin'deki G20 zirvesi olacak.



İşte dünya basınında gündem olan partinin görüntüleri;