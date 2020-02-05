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Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Arap Sağlık 2020 fuarı yapıldı. Arap Sağlık 2020'de hastalıklarla mücadelede kullanılan son teknoloji ürünleri görücüye çıktı. Fuara koronavirüs gibi salgın hastalıklarla mücadelede kullanılabilecek yapay zeka teknolojisi damga vurdu.

05.02.2020 19:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:39Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Arap Sağlık 2020 fuarı yapıldı. Arap Sağlık 2020'de hastalıklarla mücadelede kullanılan son teknoloji ürünleri görücüye çıktı. Fuara koronavirüs gibi salgın hastalıklarla mücadelede kullanılabilecek yapay zeka teknolojisi damga vurdu.

ile dünya gündemine oturan salgın hastalıklarla mücadele konusunda yapay zeka kullanılarak üretilen çözümler sergilendi. Cleveland Hospital Acil Doktorları Enstitüsü Başkanı Doktor Jacques, euronews'e yaptığı açıklamalarda salgın hastalıkların yayılmadan önce durdurulmasında yapay zekanın hekimlere yardımcı olabileceğini belirtti.
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Birleşik Arap Emirlikleri, Koronavirüs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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