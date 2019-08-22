Arap şeyhi gibi giyinen Rektör Ağırakça görevden alındı

Çiğ Köfte ihalesi ve giydiği kıyafetlerle gündeme gelen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça, görevinden alındı. Ağırakça'nın yerine Prof. Dr. İbrahim Özcoşar atandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADIĞI MESAJLA DUYURDU

Özcoşar'ın atanmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yer aldı. Atamasını sosyal medya hesabından da duyuran Özcoşar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmış bulunuyorum. Rabbim bizi kendisine ve bize güvenenlere mahçup etmesin, üniversitemize hizmet etmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM ÖZÇOŞAR KİMDİR?

İbrahim Özcoşar, 4 Ağustos 1975 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Diyarbakır Yeni İlkokul, Diyarbakır Ortaokulu, Diyarbakır Burhanettin Yıldız Endüstri Meslek Lisesi (2000) ve Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Doktorasını Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Doktora tezi "19. Yüzyılda Mardin Süryanileri". Milli Eğitim Bakanlığında iki sene öğretmenlik yaptıktan sonra Dicle Üniversitesi Mardin Sağlık Yüksekokulunda (2000-2007) öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bir süre de Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Desteklenmiş Uluslararası Alanda, Geliştirme Projelerinde Koordinatörlük (2005-2007) yapan Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okuluna öğretim üyesi olarak geçti.

Burada doktorasını tamamladı ve ardından 2010'da doçentlik ardından profesörlük unvanını alarak çalışmalarını sürdürdü. Prof. Dr. Özcoşar, Mayıs 2015'ten bu yana Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktadır.

Makaleleri 2003 tarihinden itibaren; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Mevzuat Dergisi, Ekev Akademi Dergisi'nde yayımlandı. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılarak tebliğler sundu. Ayrıca ortak kitaplarda yazdığı bölümler vardır.

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar; Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti; Mardin Artuklu Üniversitesi Mezunları Derneği (Onur ), Mardin Artuklu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Derneği, Mazlumder Mardin Şubesi, Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (Üstad), Kültürel Mirası Koruma Derneği Yönetim Kurulu, Altın Umut Derneği, Yerel Gündem 21 Mardin İl Meclisi, İl İnsan Hakları Kurulu ve Kamu Hizmetini Geliştirme Derneği üyesidir. Fatime Özcoşar'la evli; İlayda Özcoşar, Ruveyda Özcoşar adlarında iki çocuk babasıdır.