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Arap turistlerin Karadeniz'deki yatırımları giderek artıyor

Karadeniz'in yeşil bitki örtüsüne sahip yaylaları ve denizin güzelliği, Arap turistler başta olmak üzere yabancı yatırımların dikkatini çekiyor.

25.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:32 Arap turistlerin Karadeniz'deki yatırımları giderek artıyor
'in yeşil bitki örtüsüne sahip yaylaları ve denizin güzelliği, Arap turistler başta olmak üzere yabancı yatırımların dikkatini çekiyor. Şu ana kadar 150'nin üzerinde gayrimenkul satın alan Arap turistler, yaklaşık 40 tane de fındık arsası satın aldı.

Eşsiz yeşilliğin mavi deniz ile buluştuğu Karadeniz bölgesine Orta Doğu, Körfez, Kuzey Afrika ülkelerinden gelen Arap turistler, kentin turizm potansiyelini yükseltiyor. Karadeniz'de özellikle eşsiz yaylaları görmek isteyen Arap turistler, ziyaret ettikleri bölgelerden de gayrimenkul ve arsa yatırımlarına yöneliyor. Bir yıl içerisinde yaklaşık 100 bin Arap turistin ziyaret ettiği 'da, Arap turistlerin aldığı gayrimenkul satışları da giderek artıyor. Şu ana kadar Ordu'da 150'nin üzerinde gayrimenkul satın alan Arap turistler, özellikle sahil kesimindeki ilçelerden yaklaşık 40 adet de fındık bahçesi satın alarak yatırım yapıyor.

"Arap turistlerin yatırımları gün geçtikçe artıyor"

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, Karadeniz'in Arap turistler için bir potansiyel bölgesine olduğuna değinerek, gün geçtikçe yatırımların arttığını söyledi. Yüce, "Arapların bize ilgi göstermesinin sebebi, onlar için bizim bölgemiz bir potansiyel. Bizim bir yanımızda alabildiğine mavi deniz, diğer tarafında olabildiğine yeşillik. Yani dünyanın çok az bölgesinde görülen bir doğa harikası içerisinde yaşıyoruz. Araplar da çöl bölgelerinde yaşadıkları için bizim buralar onlar için 'hayali bir cennet' gibi. Bu nedenle de bizim bölgemize yatırım yapıyorlar. Gün geçtikçe Arapların yatırımları daha da hız kazanıyor" dedi.

"Araplar Ordu'dan 150'nin üzerinde gayrimenkul aldı"

"Yaklaşık şu an da 150'nin üzerinde bir gayrimenkul alımı gerçekleştirdiler" diyen Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, "Özellikle Ünye ve Fatsa ilçeleri ağırlıklı olmak şartıyla, bunların içerisinde konut var, fındık bahçesi alan Araplar var, biraz daha önümüzdeki dönemde ilimiz daha güzel tanıtılırsa, Araplar ve dış yatırımcılar daha fazla gelecek. Arsa olarak da 40'a yakın fındık bahçesi satın aldılar" şeklinde konuştu. - ORDU

Karadeniz, Ordu, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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