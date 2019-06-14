14.06.2019 01:37
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Arap Turizm Örgütü Başkanı Fuhaid Bodrum'da

Arap Turizm Örgütü Başkanı Fuhaid Bodrum

Arap Turizm Örgütü Başkanı Bandar Bin Fahd Al Fuhaid, ziyaret için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Arap Turizm Örgütü Başkanı Bandar Bin Fahd Al Fuhaid, ziyaret için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Akşam saatlerinde konakladığı otelden çıkıp ilçe merkezine gelen Fuhaid, marina çarşısında dolaştı.
Burada kafede oturan ve girdiği bazı işletmelerden alışveriş yapan Fuhaid, bir işletme yetkilisiyle de bir süre sohbet etti.
Bodrum'da bazı tarihi yerleri de ziyaret ettiği öğrenilen Fuhaid, daha sonra oteline gitmek üzere, korumaları eşliğinde beraberindekilerle çarşı merkezinden ayrıldı.
Kaynak: AA
Muğla, Bodrum, Güncel

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