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Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayılarındaki artış devam ediyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 2, Mısır'da 21, Irak'ta ise 29'a yükseldi.

25.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:34
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayılarındaki artış devam ediyor
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 2, Mısır'da 21, Irak 'ta ise 29'a yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs kaynaklı 2'nci ölümün gerçekleştiğini, 133 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlık, virüse yakalananlardan 29'unun iyileştiğini belirtirken, ülke genelinde toplam vaka sayısının da 900'e ulaştığını aktardı.
Mısır
Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 21'e yükseldiğini duyurdu.
Ülkede 40 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam sayının 442'ye ulaştığını kaydeden Zayid, virüse yakalananlardan 93 kişinin iyileştiğini söyledi.
Irak
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise biri Kerkük, diğeri Babil'de olmak üzere koronavirüs kaynaklı 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve ölü sayısının 29'a yükseldiği aktarıldı.
Bakanlığın laboratuvarlarında 30 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 346'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada, virüse yakalananlardan 14 kişinin iyileştiği ve iyileşenlerin toplam sayısının 89'a ulaştığı belirtildi.
BAE
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ise 85 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısı 333'e yükseldi.
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 85 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 7'sinin BAE vatandaşı, diğerlerinin ise farklı uyruklardan olduğu aktarıldı.
Açıklamada, virüse yakalananlardan 7 kişinin daha iyileştiği ve iyileşenlerin toplam sayısının 52'ye çıktığı kaydedildi.
Tunus
Tunus Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki de düzenlediği basın toplantısında, ülkede 59 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 173'e yükseldiğini açıkladı.
Mekki, son olarak 229 kişiye virüs testi yapıldığını ve bunlardan 59'unun test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Irak, Güncel

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