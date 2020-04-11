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Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 256'ya, Mısır'da 135'e, Fas'ta 107'ye yükselirken, Tunus'ta toplam vaka sayısı 671 oldu.

11.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:22
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir 'de 256'ya, Mısır'da 135'e, Fas 'ta 107'ye yükselirken, Tunus 'ta toplam vaka sayısı 671 oldu.
Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, 21 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 256'ya çıktığını söyledi.
Ülkede 21 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini aktaran Fevrar, toplam vaka sayısının 1761'e ulaştığını kaydetti.
Mısır
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 135'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, 95 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1794'e çıktığı ifade edildi.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin daha salgın nedeniyle vefat ettiği ve toplam can kaybının 107'ye çıktığı duyuruldu
Ülkede 74 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı belirtilen açıklamada, toplam vaka sayısının 1448 olduğu kaydedildi.
Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 yeni Kovid-19 vakasının kaydedildiği ve toplam enfekte kişi sayısının 671'e yükseldiği belirtildi.
Ülkede en son Kovid-19 kaynaklı can kaybı 25 olarak açıklanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Cezayir, Tunus, Fas, Güncel
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