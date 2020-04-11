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Arap ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı Tunus'ta 671, Gazze ve Batı Şeria olmak üzere Filistin'de 267, Sudan'da 17 oldu.

11.04.2020 06:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 06:58
Arap ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artıyor
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı Tunus 'ta 671, Gazze ve Batı Şeria olmak üzere Filistin 'de 267, Sudan 'da 17 oldu.
Tunus Sağlık Bakanlığı, 28 yeni tanı yapıldığını dün ölen olmadığını 25 hastanın da iyileştiğini açıkladı.
Filistin
Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, yazılı açıklamasında, bir kişide daha virüs tespit edildiğini böylece ülkede sayının 267'ye yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Mey Keyle dün bir vakanın daha vefatıyla ölen sayısının ikiye çıktığını bildirmişti.
Sudan
Sağlık Bakanlığı iki yeni vakanın tespitiyle ülkede Kovid-19 vakasının 17'ye yükseldiğini, iki kişinin de hayatını kaybettiği açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, Sudan, Tunus, Güncel
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