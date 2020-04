Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Fas 'ta 71'e, Lübnan'da 19'a yükselirken, Suudi Arabistan, Kuveyt , Umman ve Filistin'de de vaka sayıları arttı.Fas Sağlık Bakanlığına ait internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 71'e yükseldi.Bakanlık ayrıca, ülkedeki vaka sayısının 1113'e çıktığını, 76 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiğini aktardı.Öte yandan, Fas'ta koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenen zor durumdaki ailelere devlet yardımı ödenmeye başladı.Cep telefonlarına mesaj gelen aileler, yatırılan nakdi yardımı almak üzere bankalara yöneldi.Maliye Bakanlığı aylık olarak yatırılacak yardımları, ailedeki kişi sayısına göre 86 ila 129 dolar olarak belirlemişti.LübnanLübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüsün bulaştığı bir kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının 19'a çıktığı ifade edildi.Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının da 541'e yükseldiği kaydedildi.Suudi ArabistanSuudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ülke genelinde vaka sayısının 2 bin 463'e ulaştığı belirtildi.Açıklamada 488 kişinin iyileştiği bilgisine de yer verildi.KuveytKuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki vaka sayısının 665'e yükseldiğini duyurdu.Sened, hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların ise 103 kişi olduğunu kaydetti.UmmanUmman Sağlık Bakanlığı ülkedeki toplam enfekte sayısının 331'e çıktığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasında ayrıca 61 kişinin iyileştiği bilgisine yer verildi.FilistinFilistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ülkedeki toplam vaka sayısının 252'ye ulaştığı ifade edildi.Açıklamada, 12 vakanın abluka altındaki Gazze'den, diğerlerinin ise işgal altındaki Batı Şeria'dan olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA