Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas 'ta 66, Irak 'ta 56 ve Lübnan'da 18 olurken, Filistin 'de vaka sayısı 226'ya ulaştı.Fas Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.Buna göre ülkede virüs kaynaklı can kayıplarının 66'ya yükseldiği, vaka sayısının ise 919'a çıktığı ifade edilen açıklamada, tedaviye olumlu cevap veren 66 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.Öte yandan Fas Kralı 6. Muhammed, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 bin 654 mahkum için af kararı aldı.Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "koronavirüs tedbirleri kapsamında hapishanelerdeki mahkumların korunması amacıyla" bu kararın alındığı aktarıldı.IrakIrak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 56'ya yükseldiği bildirildi.Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 878'e ulaştığı kaydedildi.LübnanLübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve vefat sayısının 18'e çıktığı ifade edildi.Açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının ise 19 artarak 527'ye ulaştığı belirtildi.FilistinFilistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 21 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 226'ya yükseldiği duyuruldu.Açıklamada, vakaların Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde tespit edildiği bilgisine yer verildi.Filistin resmi kaynaklarına göre, ülkede bugüne kadar 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, Gazze Şeridi'nde Kovid-19'a yakalanan 12 kişi bulunuyor.

Kaynak: AA