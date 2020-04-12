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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 113'e, Irak'ta 74'e, Suudi Arabistan'da 59'a yükselirken Kuveyt ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

12.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:21
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas 'ta 113'e, Irak 'ta 74'e, Suudi Arabistan'da 59'a yükselirken Kuveyt ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 113'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 1617'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 153 olduğu kaydedildi.
Irak
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 74'e çıktığı belirtildi.
Ülkedeki vaka sayılarının 1318 olduğu, 601 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 59'a yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının da 4 bin 462 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 761'e çıktığı aktarıldı.
Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkedeki vaka sayısının 1234'e çıktığı ifade edildi.
Açıklamada iyileşenlerin sayısının ise 142'ye yükseldiği kaydedildi.
Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 630 olduğunu bildirdi.
Kuveyt'te 1, Lübnan'da ise 20 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Fas, Güncel
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