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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları ve vaka sayılarında artış yaşandı.

12.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:48
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları ve vaka sayılarında artış yaşandı.
Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, 18 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 293'e yükseldiğini belirtti.
Ülkede 89 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1914'e yükseldiğini kaydeden Fevrar, iyileşen hasta sayısının ise 591 olduğunu söyledi.
Irak
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 76'ya ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, 34 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece ülkedeki vaka sayısının 1352'ye yükseldiği kaydedildi.
Katar
Katar Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha öldüğünü ve toplam can kaybının 7'ye yükseldiğini, 251 kişinin de enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 979 olduğunu açıkladı.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığı ise ülkede can kaybının 4'e, vaka sayısının ise 53 kişide virüs tespit edilmesiyle 599'a yükseldiğini duyurdu.
Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 47 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1087 olduğu, bunlardan 45'inin ülkedeki yabancı işçiler, 2'sinin ise yurt dışından gelenlerden oluştuğu belirtildi.
Filistin
Filistin Sağlık Bakanlığı ise 20 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 288'e yükseldiğini açıkladı.
Mısır
Mısır Sağlık Bakanlığı da 145 kişiye daha koronavirüs teşhisi koyulmasıyla ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 65'e çıktığını kaydetti.
BAE
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı, ülkede 387 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 123'e yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Cezayir, Güncel
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