Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor

Kaynak: AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas 'ta 120'ye, Tunus 'ta 31'e yükselirken, Kuveyt ve Umman'da vaka sayıları arttı.Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 120'ye çıktığı belirtildi.Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının da 1746'ya yükseldiği kaydedildi.TunusTunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 31'e çıktığı ifade edildi.Açıklamada, 22 yeni Kovid-19 vakasının kaydedildiği ve toplam enfekte kişi sayısının 707'e yükseldiği aktarıldı.- KuveytKuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened de düzenlediği basın toplantısında, ülkede şu ana kadar iki ölüm vakasının kaydedildiğini belirterek, son tespit edilen 66 vaka ile ülkedeki enfekte sayısının 1300'e yükseldiğini açıkladı.Sened, hastalıktan iyileşenlerin sayısının ise 150'ye çıktığını söyledi.UmmanUmman Sağlık Bakanlığı ise ülkede can kaybının 4 olduğunu, vaka sayısının ise 128 kişide virüs tespit edilmesiyle 727'ye yükseldiğini duyurdu.