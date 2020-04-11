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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 110'a yükselirken, toplam vaka sayısı 1527'ye, Kuveyt'te 1154'e, Lübnan'da 619'a, Umman'da 546'ya ve Filistin'de 268'e çıktı.

11.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:16
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas 'ta 110'a yükselirken, toplam vaka sayısı 1527'ye, Kuveyt 'te 1154'e, Lübnan'da 619'a, Umman'da 546'ya ve Filistin'de 268'e çıktı.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişinin daha virüs nedeniyle ölmesi sonucu Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 110'a yükseldiği belirtildi.
Ülkede 79 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1527'ye çıktığı aktarılan açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının ise 19 kişi artarak 141'e ulaştığı dile getirildi.
Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened de düzenlediği basın toplantısında, 161 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 1154'e yükseldiğini açıkladı.
Sened, Kovid-19 tespit edilenlerin 10'unun daha iyileşmesi sonucu hastalıktan iyileşenlerin sayısının 133'e çıktığını söyledi.
Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 10 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 619'a ulaştığını duyurdu.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 62 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 546'ya yükseldiği belirtildi.
Şimdiye kadar 3 kişinin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin ise 109 kişi olduğu ifade edildi.
Filistin
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kudüs'te bir kişide daha virüs teşhis edildiği ve toplam vaka sayısının 268'e ulaştığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuveyt, Fas, Güncel
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