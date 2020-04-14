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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının Cezayir'de 326'ya, Suudi Arabistan'da 73'e yükseldiği, vaka sayısının ise Irak'ta 1400'e, Tunus'ta 727'ye çıktığı açıklandı.

14.04.2020 23:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:22
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının Cezayir 'de 326'ya, Suudi Arabistan'da 73'e yükseldiği, vaka sayısının ise Irak 'ta 1400'e, Tunus'ta 727'ye çıktığı açıklandı.
Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 13 artarak 326'ya yükseldiğini belirtti.
Ülkede 87 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 bin 70'e çıktığını kaydeden Fevrar, iyileşen hasta sayısının ise 691 olduğunu söyledi.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha hayatını kaybettmesiyle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 73'e çıktığı belirtildi.
Ülkede 435 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 5 bin 369 olduğu kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 889'a ulaştığı aktarıldı.
Irak
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 34 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1400'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada virüs kaynaklı yeni vefat bilgisine yer verilmezken, son olarak Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e ulaştığı duyurulmuştu.
Tunus
Tunus'un İttihad bin Kirdan futbol takımı oyuncularından Ömer Zekri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Zekri, dedesinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendisinin de test yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını ifade etti.
Ülkede böylece toplam vaka sayısı 727'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34, toplam vaka sayısı ise 726 olarak duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Koronavirüs, Cezayir, Irak, Güncel
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