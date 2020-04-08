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Arap ülkelerinde Kovid-19 vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Kuveyt'te 855'e, Umman'da 419'a, Irak'ta 1160'a, Filistin'de ise 263'e yükseldi.

08.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:28
Arap ülkelerinde Kovid-19 vaka sayıları artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Kuveyt 'te 855'e, Umman'da 419'a, Irak 'ta 1160'a, Filistin'de ise 263'e yükseldi.
Kuveyt resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberde, ülkede 112 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 855'e yükseldiği belirtildi.
Haberde ayırca şu ana kadar koronavirüs kaynaklı 1 can kaybının yaşandığı ülkede, toplam 105 hastanın iyileştiği aktarıldı.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 48 yeni vaka tespit edildiği ve toplam enfekte sayısının 419'a ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca tedavi gördükten sonra iyileşenlerin sayısının 72 olduğu bilgisine yer verildi.
Irak
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 38 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1160'a ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca iyileşen hasta sayısının ise 373 olduğu belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı da açıklanan 1160 vakanın 14'ünün son 24 saat içinde Erbil'de tespit ediliğini aktardı.
Filistin
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 263'e çıktığı belirtildi.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ise tespit edilen 13 koronavirüs vakası bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuveyt, Irak, Güncel
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