Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, Katar 'da 949, Irak 'ta 820, Bahreyn 'de 672, Filistin 'de 193'e yükseldi.Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ülkede 126 kişide daha virüse rastlandığı ve toplam vaka sayısının 949'a yükseldiği ifade edildi.Açıklamada iyileşen kişi sayısının ise 93'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.Bakanlık daha önce virüs kaynaklı can kaybının 3 olduğunu açıklamıştı.IrakIrak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 48 kişinin daha virüse yakalandığı, böylece ülkedeki toplam vakaların 820'ye yükseldiği ifade edildi.Açıklamada 24 kişinin hastalığı yenmesiyle toplamda 226 kişinin iyileştiği belirtildi.Irak'ta son olarak Kovid-19 nedeniyle can kaybı 54 olarak açıklanmıştı.BahreynBahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 29 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 672'ye yükseldiği bildirildi.Açıklamada ayrıca şu ana kadar iyileşen hasta sayısının 382, ölenlerin ise 4 olduğu aktarıldı.FilistinFilistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yaptığı basın açıklamasında 22 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 193'e yükseldiğini belirtti.Iştiyye, tespit edilen yeni vakaların İsrail'de çalışan Filistinli işçilerden olduğunu kaydetti.Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25 Mart'ta Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu beldesi sakini 60 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmiş ve bu, Filistin'de Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybı olarak kayıtlara geçmişti.

