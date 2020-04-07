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Arap ülkelerinde vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vaka sayısı Katar'da 1832'ye, Gazze'de 13'e, Tunus'ta 596'ya, Libya'da 19'a yükseldi.

07.04.2020 02:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 02:08
Arap ülkelerinde vaka sayıları arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vaka sayısı Katar 'da 1832'ye, Gazze 'de 13'e, Tunus 'ta 596'ya, Libya 'da 19'a yükseldi.
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde 228 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısı 1832'ye yükseldi. Ülkede 8 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 131'e ulaştı.
Gazze
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, karantina altındaki bir kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece bölgedeki vaka sayısının 13'e yükseldiği aktarıldı. Virüse yakalanan 13 kişiden 6'sının iyileştiği kaydedildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu er-Riş de El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada, daha fazla Kovid-19 testi yapmak için Çin'in bağışıyla nisan ayının ortasında Gazze'de 300 metrekarelik bir laboratuvar kurulacağını belirtti.
Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede 22 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 596'ya yükseldiğini duyurdu. Tunus'ta salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 22 olarak açıklanmıştı.
Libya
Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 14 kişiden alınan test sonuçlarından birisinin pozitif çıktığı ve böylelikle toplam vaka sayısının 19'a yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Libya, Tunus, Katar, Gazze, Güncel
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