Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 52'ye, Fas 'ta 37'ye Tunus 'ta 12'ye yükseldi.Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, biri Ürdünlü 6 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 52'ye yükseldiği belirtildi.Ülkedeki toplam vaka sayısının, 179'a çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalığı yenen kişi sayısının 779'a yükseldiği aktarıldı.FasFas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 37'ye yükseldiği kaydedildi.Hastalığı yenen kişi sayısının ise 26 olduğu ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin en küçüğünün 9 aylık bir bebek, en büyüğünün ise 80 yaşında olduğu belirtildi.TunusTunus Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye de düzenlediği basın toplantısında, 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 12'ye yükseldiğini ifade etti.Ülkedeki vaka sayısının 423'e yükseldiğini aktaran Aliyye, 5 kişinin hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğunu kaydetti.Katar ve Ürdün'de vaka sayıları arttıKatar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 835'e yükseldiği ifade edildi.Açıklamada iyileşen kişi sayısının ise 71'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.Bakanlık daha önce virüs kaynaklı can kaybının 2 olduğunu açıklamıştı.Öte yandan Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, 4 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 278'e yükseldiğini bildirdi.Bakan Cabir, iyileşen kişi sayısının 36'ya çıktığını ifade etti.Ürdün'de virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA