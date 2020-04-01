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Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 52'ye, Fas'ta 37'ye Tunus'ta 12'ye yükseldi.

01.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:52
Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayıları artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 52'ye, Fas 'ta 37'ye Tunus 'ta 12'ye yükseldi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, biri Ürdünlü 6 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 52'ye yükseldiği belirtildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının, 179'a çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalığı yenen kişi sayısının 779'a yükseldiği aktarıldı.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 37'ye yükseldiği kaydedildi.
Hastalığı yenen kişi sayısının ise 26 olduğu ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin en küçüğünün 9 aylık bir bebek, en büyüğünün ise 80 yaşında olduğu belirtildi.
Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye de düzenlediği basın toplantısında, 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 12'ye yükseldiğini ifade etti.
Ülkedeki vaka sayısının 423'e yükseldiğini aktaran Aliyye, 5 kişinin hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğunu kaydetti.
Katar ve Ürdün'de vaka sayıları arttı
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 835'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada iyileşen kişi sayısının ise 71'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Bakanlık daha önce virüs kaynaklı can kaybının 2 olduğunu açıklamıştı.
Öte yandan Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, 4 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 278'e yükseldiğini bildirdi.
Bakan Cabir, iyileşen kişi sayısının 36'ya çıktığını ifade etti.
Ürdün'de virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Tunus, Fas, Güncel
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