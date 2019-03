Arap Yatırımcılar Gayrimenkul Fuarına Akın Etti

Kaynak: İHA

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, Körfez bölgesinden alıcı ve yatırımcıların yoğun ilgisi ile başladı. 65 firmanın 400'den fazla proje ile katıldığı fuarı 2 günde 7 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarın açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş Türk gayrimenkul piyasasının yabancılar için son derece güvenli bir pazar olduğuna dikkat çekerken, zirvenin satıcılarla Körfez bölgesinden alıcıları bir araya getirdiğini söyledi.Türk gayrimenkul sektörü ile Körfez bölgesinden yatırımcıları, acenteleri ve bireysel alıcıları buluşturan 13'üncüsü Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, İstanbul 'da başladı. Yoğun bir ilgi gören fuar yarın da tüm gün boyunca devam edecek.Hedef 250 milyon dolarOrganizasyonu düzenleyen Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, açılışla birlikte Körfez bölgesinden büyük bir yatırımcı ilgisi ile karşılaştıklarını söyledi. Öztunalı, hemen hemen tüm Körfez ülkelerinden hem bireysel hem de heyet bazında katılım olduğunun altını çizdi. Türkiye 'de konut alımı ile vatandaşlık şartının 250 bin dolara düşürülmesinin yabancı ilgisini önemli oranda artırdığını ve yabancıya satışların geçen yıl 40 bin adede ulaştığını ifade eden Öztunalı, bu ilgiyi fuarda da gördüklerini belirtti.Öztunalı, "Fuarda 65 firma 400'den fazla projeyi sergiliyor. Bu yıl rekor bir satış bekliyoruz. İki günde 250 milyon dolarlık satış hedefliyoruz" dedi."12 ülkede tapu kadastro ofisi açacağız"Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin her yıl 1 milyon konutun satıldığı devasa bir piyasaya sahip olduğuna dikkat çekti.Türkiye'nin yerli yatırımcı olduğu kadar yabancı yatırımcı için de çok önemli ve güvenli bir pazar olduğunu ifade eden Demirtaş, "Bu pazarı geliştirmek için önemli düzenlemeler yaptık. En önemli konu konut sahibi olanlara Türk vatandaşlığı alma yolunun açılması oldu. Bu yolla ülkemize giren değer 1.2 milyar liraya ulaştı. Türk gayrimenkul ve inşaat sektörünün kalitesi tüm dünya tarafından teyit edilmiş durumda. Türk müteahhitleri yurt dışı işlerinde özellikle tercih ediliyor. Biz de bakanlık olarak sadece konut sektörü değil bütün yatırımcıların ve onların inşaat yatırımlarının her türlü kolaylıkları için çeşitli düzenlemeler yaptık. Ayrıca, Tapu Kadastro Müdürlüğümüz ile 12 ülkede ofisler açacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Türkiye'de satın alım yapan kişiler yurt dışında temsilciliklerimize giderek başvurular yapabilecek" dedi.Gayrimenkul sektörünün yurtdışı alıcılarını bir araya getiren 13'üncüsü Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi'nde bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Demirtaş, 60'tan fazla firmanın katıldığı ve 7 binden fazla ziyaretçinin beklendiği zirvenin bu tür zirvelerin lideri olarak görüldüğünü kaydetti.Zirvenin satış odaklı alıcı ve yatırımcıları bir araya getirdiğini kaydeden Demirtaş, körfez ülkelerinin önde gelen acenteleri ve alım heyetlerinin yerini aldığını ifade etti. Demirtaş, şunları söyledi: "2050 yılında dünya nüfusunun üçte ikisi şehirlerde yaşayacak. Ülkemizde sadece yüzde 15'lik bir kesim kırsalda yaşıyor. Bu durum şehirleri dönüştürmeyi mecbur kılarken artan nüfusa bağlı olarak barınma ihtiyacını da en üst seviyeye çıkaracak. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün önemini asla yitirmeyeceği aşikardır ancak problem olan kısmı sürdürebilir olup olmaması. Bunun için yatırımcılar network ağı oluşturulmalı, potansiyellerin ortaya çıkartılması ve iş birliği içinde olunması gerekiyor. Gayrimenkul zirveleri de işin yapı taşı ve sektörün kalbi niteliğinde olacaktır".Yabancıya satış yüzde 90 arttıArab Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği Başkanı İsmail Altın ise onlarca ülkeden yatırımcıları temsil ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bu zirvenin farklı ülkelerden gelen yatırımcılarla dostluğun güçlenmesine vesile olacağına inanıyorum. Cumhuriyet tarihinin başlangıcından beri Türk ile Arap ilişkilerinin güçlendiği dönemdeyiz. Türklerin ve Arapların kültürel, siyasi ve sosyal birliklerinin gelecekte de böyle ilerleyeceğine inanıyoruz. Türk ve Arap yatırımcılar arasına köprü olarak organizasyonları bir araya getirdik. Kısa sürede sayısı 1000'i geçen üye sayımız ile çalışmaya devam ediyoruz. 2018 Ocak ayı ile bu yıl arasında yabancıya gayrimenkul satışının yüzde 90 arttığını görüyoruz. Ülkemizi için çalışmaya ve çabalamaya devam edeceğiz"."Krizlerden inşaat sektörü ile çıkılır"Önceki Çevre ve Şehircilik Bakanlarından Erdoğan Bayraktar da organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek dünyanın birçok bölgesinde benzer gayrimenkul ve konut fuarlarının düzenlendiğini söyledi.İnşaat sektörünün 200 sektörü beslediğini ve çok önemli bir istihdam sağladığını kaydeden Bayraktar, büyük krizlerden çıkabilmek için de her zaman inşaat sektörünün kullanıldığını hatırlattı.Mevcut durumda insanların taleplerini baskılaması nedeniyle sektörün zorluk yaşadığını kaydeden Bayraktar, seçimlerden sonra ise yeniden bir hareketlenme beklediklerini ifade ederek, "Gayrimenkul sektörü olarak daha iyi organize olmamız gerekiyor ve daha ileri derecede kurumsallaşmalıyız. AR-GE'ye ve inovasyona çok daha fazla önem vermemiz ve yatırım yapmamız gerekiyor" dedi. - İSTANBUL