Arapça Etrafında Bir Kültür Şenliği Hedefiyle Yola Çıktık"

Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği Başkanı Yakup Alarçin, Arapça yayın alanında faaliyet gösteren 50'nin üzerinde uluslararası yayınevi ile Türkiye'den yaklaşık 20 yayınevinin bir araya geldiğini belirterek, "Bin 400 yıllık ilmi mirasımızı yeniden keşfetmeyi, 'İslam dünyasıyla ortak lisanımız Arapça' etrafında bir kültür şenliğiyle buluşmayı hedefleyerek yola çıktık." dedi.Bu yıl "Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler" sloganıyla düzenlenen, 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin açılış programı, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tanıtım filmi izlenmesiyle başlayan program, Tasavvuf Müziği Korosu'nun konseriyle devam etti.Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, her sene fuarın hazırlık sürecinde, eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ahmet Hamdi Akseki'nin, TRT radyosunda Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm olarak "Aşr-ı Şerif" okunması için verdiği mücadeleyi hatırladıklarını aktardı.Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin ümmetin evlatlarını yeniden birleştireceğine inandıklarını dile getiren Bıyıklı, "Arapça kitapların yasaklandığı, Arapça kitap okutanların kovuşturmaya uğradığı dönemlerden, Arapça kitap fuarı düzenlenen günlere bizi getiren Rabbimize hamdolsun." dedi."İslam dünyasından ilim adamlarını bir araya getirmeyi hedefledik"Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği Başkanı Yakup Alarçin, organizasyona TYB İstanbul Şubesi, Haşimi Yayınevi ve Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneğinin katkıda bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:"Arapça yayın alanında faaliyet gösteren 50'nin üzerinde uluslararası yayınevinin ve ülkemizden bu alanda faaliyet gösteren yaklaşık 20 yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilen, İslam dünyasından alim ve akademisyenlerin katılımı, konuşma ve gündemleriyle ayrıca değerlenen 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'ne hoşgeldiniz. Bin 400 yıllık ilmi mirasımızı yeniden keşfetmeyi, 'İslam dünyasıyla ortak lisanımız Arapça' etrafında bir kültür şenliğiyle buluşmayı hedefleyerek yola çıktık. İslam dünyasının en zengin el yazma eser kütüphanelerine sahip ülkemizi bu yönüyle daha bilinir kılmayı, bir taraftan zengin ortak mirasımız Arapça kaynak kitapları sunarken diğer taraftan da İslam dünyasının dört bir yanından ilim adamlarını ülkemizde bir araya getirerek birbirleriyle tanışmalarını hedefledik."Alarçin, 4 yılda 200'den fazla alimin, etkinlikler vesilesiyle Türkiye'de bir araya geldiğini belirterek, sadece fuar için basılan eserlerin olduğunu ayrıca Arapça kitap okuru potansiyelinin de bu sayede ortaya çıktığını söyledi.Fuar kapsamında yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi veren Alarçin, "İmam hatip liseleri, ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri öğrencileri, klasik usulde eğitim gören talebeler ve Suriyeli kardeşlerimiz, fuarın ne kadar geniş kitlesinin olduğunu göstermiş oldu." dedi."Geçen yıl kitap çeşidi sayısı 67 bin 135'e yükseldi"Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ise kütüphane denilince içindeki yayınlardan bahsetmek gerektiğini vurguladı.Turşucu, Türkiye'de 2000 yılında basılan kitap çeşidi sayısının 12 bin 580 iken 2018 yılında bu sayının 67 bin 135'e yükseldiğini aktardı.Türkiye'nin kitap çeşitliliği bakımından dünyada ilk 10'da yer aldığını, basılan ve satılan kitap sayısının da her geçen yıl artmaya devam ettiğini aktaran Turşucu, "Doğru olduğunu zannettiğimiz bazı yanlışları da düzeltmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi 'Bu memlekette kitap basılmaz, okunmaz, satılmaz, bu memleketin insanı okumaz' düşüncesi. Son dönemdeki gelişmelerle bu tersine dönmeye başladı." diye konuştu."Arapça her zaman yaşayan bir değer"Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Arapça dilinin millileşme serüveninde bin yıllık yol arkadaşı olduğunu belirterek, "İslam dini üzerinden tanıştığımız, hayatımızın dünya ve ahiret saadetimizin vesilesi Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarıyla şekillenmesine vesile olan önemli bir değerimiz." dedi.Arapça'nın bilim, edebiyat ve sanat dünyasında her zaman yaşayan ve yaşaması gereken bir değer olduğunu belirten Türkmen, "Özellikle genç kuşağın, gelecek neslin Arapça'ya bir yabancı dil olarak bakmaması adına bu kitap ve kültür günlerinin önemli olduğuna inanıyorum." değerlendirmesine bulundu.AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise konuşmasında, gerçek akıl sahiplerinin hem dünyasını hem de uhrevi hayatını beraber mamur edebilenler olduğu ifadesini kullandı.İletişimin ve akıllı telefonların da bir tarafa bırakılmaya çalışıldığını savunan Yıldız, "Sosyal yapının, ailelerimizin ve toplumun belli bir değişim ve dönüşümle planlı, programlı olarak günün gereklerine uydurulmaya çalışılarak, kültür, gelenek ve göreneklerimizden, her türlü öğretilerimizden uzaklaştırılmaya çalışıldığımız bir dünyada bu etkinlik gerçekleştiriliyor." diye konuştu.Daha çok araştırma yapmanın gerekliliğine dikkat çeken Yıldız, herkesin "Bir dil bilen bir insan, iki dil bilen iki insandır" düşüncesiyle Arapça, İngilizce veya İspanyolca dillerinden birini öğrenmeye çalışması gerektiğini ifade etti."Arapça, Kur'an-ı Kerim'in dilidir"Tunuslu Alim Münir Kamantar, Türkiye'ye ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, fuarın İslam, tarih, kültür ve medeniyetin zenginleştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.Tunus Din İşleri Bakanı Amır Yahyavi ise Arapça'nın Kur'an-ı Kerim'in dili olduğunu anımsatarak, Arapça öğrenmenin önemini vurguladı.Konuşmaların ardından programa katkıda bulunanlara ödül takdim edildi.Programa, fuarın şeref konuğu Hattat Hasan Çelebi, Kurra Hafız Mustafa Demirkan, Fas'tan Hamza Kettani ve Afganistan'dan Seyid Ahmed Haşimi'nin de arasında bulunduğu yurt içinden ve yurt dışından ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncılar katıldı.Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt'ten yayınevi ve yazarların davet edildiği fuarda, İslam ülkelerinden 60'a yakın yayınevinin eserleri, kitapseverlerin beğenisine sunuldu.Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen etkinlik, 10 gün boyunca ziyarete açık olacak.