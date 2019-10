Arapça Kitap Fuarı, 15 ülkeden 200 yayınevini ağırlıyor

Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından düzenlenen "5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", bu yıl 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevini ağırlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Kitap Bizi Birleştirir" sloganıyla yola çıkan fuar, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneğinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Arapça'nın yanı sıra Türkçe, İngilizce ve Farsça yazılmış kitapların da okurlarla buluştuğu fuarda yer alan yayıncılar, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İran'dan katılan Sure-i Mehr Yayınevi'nin Halkla İlişkiler Müdürü Ali Eskandari, fuara ilk kez katıldıklarını belirterek, "Burada Arap devletlerinin birbiriyle olan ilişkisi, iş birliği bizim için çok iyi bir fırsattı. Türkiye'de böyle kültürel bir organizasyonun gerçekleşmesi de bizim için ayrıca anlamlı." dedi.

Eskandari, tarih, felsefe ve dini ilimler alanında dili Arapça olan yaklaşık 100 eser getirdiklerini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Gençler ve çocuklara özel hazırlanan kitapların yanı sıra İran Devrimi'ni anlatan ve 8 yıllık İran-Irak savaşını ele alan kitaplara da bu fuarda yer verdik. Ayrıca her ülkenin kendi kahramanları vardır. Biz de kendi kahramanlarımızı tanıtacak eserleri bu fuara getirdik. Aynı zamanda İslam dünyasındaki bağların güçlenmesi adına biz de bu fuarda elimizden geldiğince bir çaba göstereceğiz."

Fuara olan ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getiren Eskandari, "Umarız ki bu fuar daha büyük bir organizasyona dönüşür. Biz de gelecek yıllarda daha iyi hedeflerle ve daha güçlü bir şekilde burada olmak istiyor, bunu ümit ediyoruz. Buradaki Türk yayıncılarla da her zaman irtibat halindeyiz ve bazı kitaplarımız da Türkçe'ye çevriliyor." diye konuştu.

"Türk okurlara ulaşmak ve onları Arapça öğrenmeye teşvik etmek istiyoruz"

Beyrut'tan fuara gelen Matbuat Yayınevi Halkla İlişkiler Müdürü Hassan Kamal ise 1986'da kurulan bir yayınevleri olduklarını anlatarak, "Birçok farklı alandaki yayınlarımızla fuara katıldık. Yayınlar arasında siyasetçilerin anılarını anlatan kitaplar, edebiyat ve tarih alanındaki eserler ile alternatif tıp kitapları yer alıyor. Ayrıca birçok Nobel ödülü almış kitapların da Arapça'ya çevirisini yaparak okurlarla buluşturduk." dedi.

Kamal, kurulduğu ilk günden bu yana fuara her yıl katıldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Lübnan'ın en eski ve en büyük yayıncılarından biriyiz. Aslında bu fuara para kazanmak amacıyla katılmadık. Biz yeni insanlarla tanışmak, bağlantılar kurmak için fuara katılıyoruz. Ne kadar okurla iletişim kurabilirsek, bizim için de o kadar iyi."

İstanbul'un medeniyetlerin başkenti olduğunu ve bu anlamda da kendileri için bu şehrin büyük bir anlam taşıdığına dikkati çeken Kamal, "Türkiye birçok farklı kültürün beşiği sayılır. Biz de bu durum vesilesiyle zaten buradayız. Hedefimiz Arap okurlara kendi dillerindeki kitapları ulaştırmanın yanı sıra Türk okuyuculara da ulaşmak ve onları Arapça öğrenmeye teşvik etmektir. " açıklamasını yaptı.

Kamal, Arap dünyasında düzenlenen kitap fuarlarına göre İstanbul'daki Arapça kitap fuarının birçok farkı olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fuar diğerlerine göre yayıncılar açısından çok geniş bir yelpazeye sahip. Birçok farklı ülkeden katılan yayıncılar var. Bana göre Arap dünyası içerisinde düzenlenen kitap fuarlarına göre en gelişmişi bu fuar. İstanbul fuarı ayrıca her yıl daha da iyi bir gelişme kaydediyor ve okurların da ilgisinin arttığı bir fuar oluyor. Ayrıca Arap dünyasından birçok sığınmacıyı burada misafir ettiği için Türk halkına gerçekten çok teşekkür ediyorum."

"Türkiye'nin bu tarz kültürel organizasyonlar düzenlemesini başarılı buluyoruz"

Darülkitab İslamiye Yayınevinin sahibi Mastafa Akhundi de 80 yıllık bir geçmişe sahip olan yayınevinin, İran'ın başkenti Tahran'da çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Akhundi, fuara ilk kez katıldıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Fıkhi mezhepler üzerine 150 kitap fuara getirdik. Arap dünyasının dışında olan bir ülkede düzenlendiği düşünülünce, fuara ziyaretçilerin ilgisi oldukça iyi. Tabii son dönemde Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılı dönemden dolayı Türkiye'ye bir Arap akımı oldu. Bunun vesilesiyle Türkiye'de bu tarz kültürel organizasyonlar düzenlenmesi ve Araplar için böyle ortamlar oluşturulmasını oldukça başarılı buluyoruz. Ümit ediyorum ki fuar sürekli olarak devam eder."

Lübnan'da faaliyetlerini sürdüren "Müminün Bila Hudud" (Sınır Tanımayan Müminler) Yayınevi Genel Müdürü, Suriye asıllı Mahyar Ali Kurdi de felsefe, din, edebiyat alanlarında yaklaşık 250 eserle fuara katıldıklarını kaydederek, "Bu fuara ilk kez katılıyoruz ve çok memnunuz. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Gerçekten kıymetli bir organizasyon. Umarız ki fuar gittikçe daha iyi olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kurdi, fuarda en çok kişisel gelişim üzerine kitapların ilgi gördüğünü söyleyerek, İngilizce'den Arapça'ya çevirisi yapılan "Kendini İdare Etmek" adlı kitap ile "Özgür İman" başlıklı eserin en çok satılan eserlerden olduğunu ifade etti.Panel ve söyleşilerin yanı sıra çocuklar ve gençler için de farklı kültürel etkinliklerin düzenlendiği fuar, 6 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

