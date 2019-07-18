18.07.2019 15:17
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Arapça tabela denetimi

Mersin'de, iş yerlerine asılan Arapça tabelaların, mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Mersin'de, iş yerlerine asılan Arapça tabelaların, mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatı üzerine, kentte Suriyelilerin açtığı iş yerlerine asılan Arapça tabelaların değiştirilmesi için çalışma yürütülüyor.
Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Arapça iş yeri tabelalarının mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi için esnafa ihtarda bulunuldu.
İhtar tutanağıyla tabelaların değiştirilmesi için iş yeri sahiplerine süre verilirken, buna uymayanlara ceza uygulanacağı bildirildi.
Kurulan 3 ayrı ekiple sürdürülen denetimlerde ilk olarak Akdeniz ve Mezitli ilçelerindeki 25 iş yerine ihtar tutanağı verildi.
Bu arada, denetimlerin devam ettiği belirtildi. Arapça tabela denetimi
Kaynak: AA
Vahap Seçer, Mersin, Güncel

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