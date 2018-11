Arapgir Belediyesinden İtfaiye Daire Başkanlığına Yer Tahsisi

29 Kasım 2018 Perşembe 17:52



Arapgir Belediyesine ait olan SODES hizmet binası 5 yıllığına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına tahsis edildi.Arapgir Belediyesi Büyükşehir yasasıyla beraber sorumluluğu Büyükşehir'e geçen İtfaiye Müdürlüğü ile birlikte yaptığı anlaşma neticesinde Arapgir İtfaiyesi için yer tahsisi gerçekleştirildi. Arapgir itfaiye binası olarak kullanılan Yeni Mahalle Divriği Caddesinde bulunan hizmet binası, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına araç ve personeli ile beraber devredilmişti. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılan hizmet binasının 5 yıl süreyle tekrardan tahsisi için protokol imzalandı. Büyükşehir ile ilgili bugüne kadarki tüm diyaloglara özen gösterdiklerini ve hizmet yönünden her türlü altyapıyı ve kolaylığı sağladıklarını kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Büyükşehir yasasının ardından ilk olarak SODES binamızın zemin katını tahsis etmiş ve mekan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Arapgir'in bütün hizmetlerini yapmakla beraber insanlarımızın can ve mal güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun farkındayız. Bundan dolayı Büyükşehir'e ait olan itfaiye hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için bize ait olan ve stratejik olarak da bütün Arapgir'in ulaşım noktalarının kesişim noktasında bulunan hizmet binamızı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına tahsis etmiş bulunmaktayız. Belediyecilikteki hedef insanların hem fiziki şartlarda rahat etmesini sağlamak, hem de can ve mal emniyetini en üst düzeyde tutmak gerektiğinin farkındayız. Bundan dolayı Büyükşehir İtfaiyemize tahsis ettiğimiz yerde hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyoruz. İlçe belediyesi olarak halkımızın rahatı için büyükşehir belediyemizle birlikte sürekli çalışmalar yapmaktayız. Bu da bunun bir göstergesidir. Tekrardan hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Hanifi Acar ise, "Büyükşehir olduğumuz günden beri bize yer tahsisi yapan ve bütün hizmetlerimizde, büyük yangınlarda belediyenin diğer araç ve gereçleriyle birlikte bize destek olan Arapgir Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu'na hassaten teşekkür ediyorum. Başkanım ile yaptığımız protokol ile hizmet binasındaki oturum süremizi 5 sene daha uzatmış bulunuyoruz. Gayemiz değerli Arapgir'li hemşehrilerimize en hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vermektir. Onların can ve mal güvenliğini muhafaza etmek için elimizden gelen çalışmaları yapmaktayız. Arapgir'de 1 merdivenli, 1 acil müdahale ve 1 müdahale arazözü ile toplamda 10 personel ile hizmet vermekteyiz. Trafik kazalarına ve yangınlara müdahale için gerekli araç ve gereçlerimiz Arapgir ilçemizde mevcuttur. Ayrıca eğitimlerimizi sürekli sürdürmekteyiz. En büyük sıkıntımız olan hizmet binası problemimiz Haluk Başkanın katkısı ile çözülmüştür. İlçelerimizle beraber büyükşehir olarak itfaiye hizmetini en üst düzeyde vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA