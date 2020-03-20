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Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde korona virüs uyarıları sonucu boşalan sokak ve caddeler kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

20.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:45
Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı
Malatya'nın Arapgir ilçesinde korona virüs uyarıları sonucu boşalan sokak ve caddeler kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'de yeni tip korona virüs vaka sayısı artarken, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında halk kalabalık yerlerden uzak durmaya başladı. Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısını dikkate alan Arapgirliler, yoğun kar yağışı ile birlikte sokakları tamamen boşalttı. Kar yağışı sonucu beyaz örtü ile kaplanan ilçe hayalet kente döndü. Acil bir durum olmadığı sürece evlerinden çıkmayan ilçe halkı, dışarıyla bağlantısını tamamen kesti. Camilerde, dışarıda işi olan az sayıda kişi tek başına ibadetini yaparken, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hem hijyen ve dezenfekten çalışmaları hem de karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Yetkililer ilçe halkının evde kalmasına yönelik uyarılarını tekrarlarken, panik yapılmaması ve şüphe durumunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi konusunda ikazlar yapıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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