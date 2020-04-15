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Arapgir'de taksi şoförlerine maske dağıtımı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde korona virüse taksi şoförlerine maske dağıtıldı.

15.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:15
Arapgir'de taksi şoförlerine maske dağıtımı
Malatya 'nın Arapgir ilçesinde korona virüse taksi şoförlerine maske dağıtıldı.

Korona virüsü (COVİD-19) ile mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde ilçe esnafı,sağlık çalışanları ve muhtarlara maske dağıtan Arapgir Belediyesi taksici esnafını da unutmadı. Belediye tarafından temin edilen maskeler ilçede faaliyet gösteren taksici esnafına dağıtılmak üzere Arapgir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlker Özan'a teslim edildi. İlçede korona virüs salgını ile ilgili olarak yürütülen çalışmaların taktire şayan olduğunu belirten Oda Başkanı İlker Özan,"Belediyemizin öncülüğünde ilçemizde korona virüs salgınına karşı çok güzel bir çalışma sürdürülüyor.Bu çalışmalar ve birlik ve beraberlik sayesinde,salgının önüne geçilmesi adına çok büyük bir adım atılmış oluyor. Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Haluk Cömertoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Arapgir, Güncel
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