Arapgir'de Yeni İçme Suyu Hattı

Malatya
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ
) Genel Müdürlüğü tarafından Arapgir
ilçesine bağlı Çiğnir Mahallesi Harbuzik mezrasına 8 bin 300 metrelik içme suyu hattı yaptı.
MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu
, yaptığı yazılı açıklamada, kurum olarak dünya standartlarında, kaliteli, sürdürülebilir ve sorunsuz bir altyapı hedeflerinin olduğunu ifade etti.
Yaptıkları çalışmalarda içme suyuna büyük önem verdiklerinin altını çizen Mumcu, şunları kaydetti:
"Çünkü içme suyu konusu doğrudan hayati bir konu ve hizmet kesinlikle kesintisiz olmak zorunda. Bu çerçevede MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2014 yılından bu yana hızlı bir şekilde Malatya'nın genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Arapgir ilçesine bağlı Çiğnir Mahallesi Harbuzik mezrasının içme suyu sıkıntısını giderme noktasında yürüttüğümüz çalışmaları tamamladık. Buraya 8 bin 300 metrelik içme suyu altyapısı inşa ettik. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından mahallemiz sağlıklı ve modern bir içme suyu altyapısına kavuştu."
Malatya,Arapgir