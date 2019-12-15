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Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

15.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:06Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, AA'nın
Kaymakamı Mustafa Dilekli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.
Dilekli, yarışma hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Seçimini kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullanan Dilekli, kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın Çıldır Gölü'nde "kış şöleni" adlı fotoğrafını oyladı.
Dilekli, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Hüseyin Yıldız, Muhammed Said, Halil Fidan, Arapgir, Güncel

Kaynak: AA

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