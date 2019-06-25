25.06.2019 15:39
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Arapgirspor'da kongre kararı

Arapgirspor

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Arapgirspor Kulübü seçimli olağan genel kurul kararı aldı.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Arapgirspor Kulübü seçimli olağan genel kurul kararı aldı.

Önümüzdeki sezon Malatya 1.Amatör Küme Futbol Ligi'nde mücadele edecek Arapgir Ttmsilcisi daha sağlam bir yönetim hedefiyle kongreye gidecek. Mevcut yönetimde başkan yardımcılığı görevini yürüten Metin Akyüz 'ün tek aday olarak gireceği kongrede 5 Temmuz Cuma Günü Arapgir Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacağı belirtildi.

Akyüz'ün listesinin ağırlıklı olarak İstanbul 'da yaşayan Arapgirli iş adamlarından oluşacağı ve 1. amatördeki ilk yılda şampiyonluk parolasıyla yola çıkılacağı öğrenildi.

Arapgirspor geçen sezon play off maçları sonucu 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'ne yükselmişti. - MALATYA
Kaynak: İHA
Futbol , Malatya , Spor

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