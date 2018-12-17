Araplar Markalarına Türk Oyuncularının İsimlerini Veriyor

ELBİSELERE, ÇANTALARA ÜNLÜ İSİMLERİ

25 yıllık deneyimli firma Markiz Patent Genel Müdürü Orhan Eriman başta Dubai olmak üzere birçok Arap ülkesinde Türk dizilerine ve oyuncularına aşırı ilginin olduğunu belirterek, "Ortadoğu'da ticaret yapan birçok firma Kıvanç Tatlıtuğ ceketleri, Tuba Büyüküstün ayakkabıları, Beren Saat isminde ruj, Engin Altan Düzyatan isminde gömlek, saç bakım ürünleri üretiyorlar." dedi

ERİMAN,"ÜNLÜLER İSİMLERİNİ TESCİL ETTİRMELİ"

Türk dizi oyuncularının marka tescil konularında daha bilinçli olmaları gerektiğine de değinen Marka & Patent VekiliOrhan Eriman, "Hem dizi isimleri hem de dizilerde oluşturulan karakter isimleri ve başrol oyuncuların isimleri belli bir süre sonra birer marka hatta fenomen haline geliyor. Dolayısıyla bu isimlerin hem Türkiye'de hem de uluslararası olarak tescil edilmesi şarttır. Aksi takdirde yayınlandığı ülkelerde başka şahıs ya da firmalar tarafından bu isimlerin tescil edilmesi ve haksız kazanç elde etmesi kaçınılmaz olur. Yakın zamanda karşımıza çıkan örnek Aleyna Tilki isminin başka bir kişi tarafından giyim ürünlerde tescil başvurusunun yapılmasıydı. Söz konusu müracaata itiraz ederek tescil almasını engelledik. Ancak bu tür durumlarda itiraz edilmediği takdirde isim başkası adına tescil edilebiliyor. Son dönemde ünlülerin isimlerini tescil ettirmesi ile ilgili bilincin arttığını düşünüyorum. Göz onunda olanünlülerimiz isimlerini tüm ürün ve hizmet gruplarında tescil ettirerek, isimlerinden haksız kazancın elde edilmesinin önüne geçmektedirler. " şeklinde konuştu.

DÜNYADA MARKA TESCİLİ KONUSUNDA 3. SIRADAYIZ

Dünyada en fazla marka başvurusu yapılan ülkeler arasında1. sırada Çin'in olduğunu belirten Eriman," Çinden sonra ABD ve sonrasında Türkiye dünyada en fazla marka tescili yapılan ülkeler arasında yer almakta. Türkiye'de 2017 yılı Resmi verilerine göre 121.108 adet marka tescil başvurusu yapılmıştır. Bu sayı Türkiye'de markalaşma bilincinin arttığını göstermektedir." dedi.

Kaynak: Bültenler