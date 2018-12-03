Araplar, Putin'in G20 Zirvesi'nde Kullandığı 'Tekerlekli Sığınağın' Peşine Düştü

Hafta sonu yapılan G20 Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirveye aracıyla damga vurdu. Makam aracını da yanında götüren Putin, zirve boyunca özel limuzini sayesinde dikkatleri üzerine çekti.

ARAPLAR DA PEŞİNDE

Sosyal medyada da öne çıkan Rus yapımı Aurus limuzin, özellikle otomobil tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Medyada 'Putin'in tekerlekli sığınağı' olarak anılan limuzin ile ilgili konuşan Putin, Araplar'ın da bu arabanın peşinde olduğunu söyledi.

OTOMOBİL TUTKUNLARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz hafta sonu G20 Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, makam aracını da beraberinde getirdi. Rus yapımı Aurus limuzin kullanan Putin, özel aracıyla otomobil tutkunlarının dikkatini çekti.

FİRLANDİYA ZİYARETİNDE GÖRÜCÜYE ÇIKMIŞTI

Putin'in ilk olarak geçtiğimiz yaz döneminde Finlandiya ziyareti sırasında kullandığı Aurus limuzin, Güney Amerika medyasının da ilgi odağı olmuştu. Medyanın 'Tekerlekli sığınak' tanımı yaptığı limuzin sosyal medyanın da gündemine oturdu.

"ONU YALNIZCA BEN BEĞENMİYORUM"

Vladmir Putin, G20 Zirvesi'nin sonunda büyük ilgi gören aracıyla ilgili açıklama yaptı. Putin, "Gerçekten çok güzel bir araba. Onu yalnızca ben beğenmiyorum. Bazı Arap arkadaşlarım da çok beğeniyor ve kendileri için de bu arabadan bir tane almak istiyorlar" dedi.

FÜZE VE BOMBAYA KARŞI TAM KORUMA SAĞLIYOR

Rusya'nın NAMI Otomotiv Enstitüsü tarafından üretilen limuzin füze ve bombaya karşı tam koruma sağlıyor. Rusya, Mart 2019'da Cenevre'de düzenlenecek otomobil fuarı kapsamında Aurus limuzini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.