Aras Aydın ile birlikte olan Melis Birkan kimdir?

Issız Adam filmi ile Türkiye'nin gündemine oturan Melis Birkan, evlilik yolunda olduğu Alican Yücesoy'dan kısa süre önce ayrılmıştı, güzle oyuncu Aras Aydın ile aşk yaşamaya başladı. Melis Birkan sevgilisi, hayatı, boyu ve daha fazlası haberimizde...

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Güzel oyuncu Birkan, 30 Kasım 1983 tarihinde Ankara'da tek çocuk olarak dünyaya geldi. Annesinin adı Selda, babasının adı Cevdet Birkan'dır. İlkokul yıllarında babasının işi gereği İstanbul'a taşındı. İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede okudu ve aynı zamanda modern dans eğitimini tamamladı.

TARZ-I HAYAT İLE EKRANA GELDİ

Dans gösterisi için katıldığı davette menajeri tarafından keşfedildi. 2005 yılında Kanaltürk'te "Tarz-ı Hayat" adlı programı sunarak kameralar karşısına geçti. 2005 yılında "Çapkın" dizisinde rol aldı. Ardından 2006 yılında Serdar Akar'ın yönettiği "Barda" filminde yer aldı. Aynı yıl Kartal Tibet'in yönettiği "Amerikalılar Karadeniz'de" oynadı. "Köprü" isimli bir TV dizisinde oynadı. Arada Çağan Irmak'ın "Ulak" filminde bulundu. 2008 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Issız Adam" filminde Cemal Hünal ile başrolü paylaştı. 2014 yılında TRT1'de yayınlanan "Büyük Sürgün Kafkasya" adlı dizide rol aldı.

Ödülleri :

2009 - 14.Sadri Alışık Ödülleri , En İyi Kadın Oyuncu (Issız Adam)

DİZİLERİ - FİLMLERİ

2005 Çapkın Kiraz

2006 İyi ki Varsın

2006 Barda Nil

2006-2008 Köprü Elmas

2007 Amerikalılar Karadeniz'de 2

2007 Komedi Dükkanı

2007 Ulak

2008 Ayışığı Zeynep

2008 Issız Adam

2009 Bu Kalp Seni Unutur mu?

2009 Adını Sen Koy

2009 Avrupa Yakası

2010 Deli Saraylı

2012 İşler Güçler

2012-2013 Leyla ile Mecnun

2013 Saklı Kalan

2015 Büyük Sürgün Kafkasya

2016 46 Yok Olan

2016 Müdür Ne'aptın?

2016 Sen Benim Her Şeyimsin

2019 Söz Linda