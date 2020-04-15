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Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti

PSG'nin yıldızı Neymar, Aras Bulut İynemli'nin Memo karakterini canlandırdığı '7. Koğuştaki Mucize' filmini izleyip ağladığını duyurmuştu. Ünlü oyuncudan Neymar'a sosyal medya üzerinden teşekkür geldi.

15.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:24

PSG'de oynayan ünlü futbolcu Neymar , Aras Bulut İynemli başrolde oynadığı '7. Koğuştaki Mucize ' filmini izlerken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medya üzerinden duygularını paylaşan Brezilyalı yıldız, "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.

Filmde Memo karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'den Brezilyalı yıldıza Instagram aracılığıyla teşekkür geldi.

Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar’a teşekkür etti
Etiketler: Aras Bulut İynemli, Neymar, Mucize, Spor
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Yorumlar (2)
MUSTAFA:Mutlaka izlenmesi gereken bir film. tüm oyuncuları tebrik ederim. çok etkilendim
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TRABZON:Filmi izlemiştirde hüngür hüngür ağladığını nereden biliyorsunuz. Yanındamıydınız. Yada size gözlaşlarını sildiği mendilinimi gönderdi ? Lütfen samimi olun.
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