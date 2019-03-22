Aras Bulut İynemli, Çukur'un Sezon Finali Tarihini Açıkladı

Başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, önceki akşam 40 yaşına bastı. Rıza Kocaoğlu'nu Rise n' Fall adlı mekanda düzenlediği kutlamada dostları yalnız bırakmadı. Kocaoğlu ile aynı dizide rol alan Aras Bulut İymemli, doğum günü partisine sevgilisi Bige Önal ile katıldı. İynemli, Çukur'un sezon finali tarihini açıkladı.
SEVGİLİSİYLE OBJEKTİFLERE POZ VERDİ
İki saat kaldıkları parti sonrası mekandan birlikte ayrılan Aras Bulut İymemli- Bige Önal çifti, objektilere poz verdi.
SEZON FİNALİ 10 BÖLÜM SONRA
Dizide Yamaç Koçovalı karakterini başarılı bir şekilde canlandıran İynemli, 10 bölüm sonra sezon finali yapacaklarını söyledi. Oyuncu, "Yazın tatil mi yapacaksınız? Yoksa film mi çekeceksiniz?" sorusuna, "Sürpriz projeler olabilir, bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.
CESUR KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Partiden geç saatlerde ayrılan Dilan Çiçek Deniz, iddialı kıyafet seçimiyle dikkat çekti. Deniz, kıyafetini Bensu Soral'ın seçtiğini söyledi: "Bensu'nun zevkine çok güveniyorum. Styling için artık onunla çalışıyorum."
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