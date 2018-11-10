10 Kasım 2018, 14:03
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Aras Bulut İynemli ile Aslı Enver Yeniden Kamera Karşısına Geçti

Aras Bulut İynemli ile Aslı Enver Yeniden Kamera Karşısına Geçti

Aras Bulut İynemli ile Aslı Enver, reklam filmi için ikinci kez birlikte kamera karşına geçti. İkilinin reklam filmi ünlü oyuncuların hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Çukur dizisinin başarılı oyuncusu Aras Bulut İynemli ve İstanbullu Gelin dizisinin Süreyya'sı Aslı Enver, ilk reklam filminde büyük beğeni toplayınca DeFacto'nun kış mevsimine özel hazırladığı reklam filmi için ikinci kez birlikte rol aldı.

İKİLİNİN UYUMU GÖZLERDEN KAÇAMADI

Hem Aras Bulut İynemli'nin hem de Aslı Enver'in hayranlarından tam not alan reklam filminin çekimlerinde ikilinin uyumu gözlerden kaçmadı.

İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDILAR

Kışın olmazsa olmazı kabanlarla kamera karşısına geçen başarılı oyuncular, samimi tavırlarıyla herkesi etkilemeyi başardılar. Aras Bulut İynemli ve Aslı Enver reklam filmindeki sıcak davranışlarıyla izleyicilerden de tam not aldılar.

Aslı Enver ve Aras Bulut İynemli'nin İlk Reklam Filminden Bir Kare
Aslı Enver
Aras Bulut İynemli

Aras Bulut İynemli,Aslı Enver
10 Kasım 2018 Cumartesi 14:03



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