Aras Dağları'nın mendereslerinde görsel şölen havadan görüntülendi

Iğdır
'ın Tuzluca
ilçesinde karla kaplı arazideki doğa harikası menderesler, farklı güzellikleriyle göz kamaştırıyor.
Aras Dağları'nda bulunan Ünlendi Vadisi, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Menderesleri ile ünlü 1950 rakımlı vadi ortasından geçen Ünlendi Deresi'nin oluşturduğu menderesler, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Anadolu Ajansının (AA) drone ile havadan görüntülediği akarsu kıvrımları, bölgenin her mevsim görülmeye değer doğal güzellikleri arasında yer alıyor.