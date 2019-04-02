Aras Edaş Entegre Yönetim Sistemi Yenilendi

Kaynak: İHA

Aras Elektrik, gelişme ve büyümede sürekliliği sağlayan uluslararası altı standart ile yürüttüğü Entegre Yönetim Sistemleri yeniden belgelendirme denetimlerini başarıyla geçti.TÜRKAK tarafından akredite denetim kuruluşu olan "Denetim Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi"nin denetlemesinde ISO 45001'i de sistemine dahil eden Aras EDAŞ, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS ISO/ IES 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi ve ISO 27019 Enerji Sektörü İçin Bilgi Güvenliği Standartlarının yer aldığı entegre yönetim sistemlerinin denetiminden geçti. Bütün denetimleri başarı ile tamamlayan Aras EDAŞ Entegre Yönetim Sistemi Sertifikalarını güncelledi.İş Güvenliğinin Yeni Standardı Aras Edaş'taOHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı gereğince 2015 yılından itibaren hizmet veren Aras EDAŞ, uluslararası standardizasyon organizasyonu (ISO) tarafından Nisan 2018 tarihinde yayınlanan TS ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin üst versiyonuna ilk denetlemesinden geçti.2015 yılından itibaren entegre yönetim sistemleri programlarına başladıklarını, ve dört yıldır entegre yönetimi çalışmalarını belli bir standardizasyona oturttuklarını belirten Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, entegre yönetiminin, hizmet sektörü için çok önemli olduğunu söyledi. Bir haftalık denetimden başarı ile geçtikleri ifade eden Genel Müdür Akbaş, "Şirketimiz entegre yönetim sistemlerinde yoluna emin adımlarla devam ediyor. 2015 yılında çıkmış olduğumuz bu yolda uzun mesafe kat ettik. Entegre yönetim sistemleri bir kuruluşun, yönetim sistemlerindeki hareketlerin daha etkin olmasını sağlaması ve bu etkinliğin sürekli denetlenmesi açısından çok önemlidir. Bu önem sürekli gelişime, sürekli iyileştirme demektir." diye konuştu.TÜRKAK tarafından yapılan denetim Aras EDAŞ Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılan değerlendirme toplantısı ile sona erdi. - ERZURUM