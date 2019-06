Aras EDAŞ'tan yüksekte çalışma eğitimi

Aras EDAŞ Eğitim Birimi'nin yaptığı "Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitimi" iki kademeli olarak teorik kısmı Aras EDAŞ eğitim salonunda, pratik kısmı Aras EDAŞ eğitim sahasında yapıldı.



30 katılımcının yer aldığı eğitim, 6'şar saat olmak üzere iki gün sürdü. Aras EDAŞ saha personeli için başlatılan" 'Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitimi" saha personelinin hepsine verilmesi planlandı.



İş Güvenliği Kültürü



Yüksekte çalışmak, elektrik dağıtım hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası. Enerji nakil hatlarının belli bir yükseklik gerektiren kendine özgü yapısı ve bu yapının arıza, onarım-bakım gibi mecburi revizasyon hareketi ile beslenmesi, elektrik dağıtım hizmetlerinde, saha ekiplerini ister istemez yüksekte çalışmak gerçeği ile muhatap kılıyor ve ülkemizi zaman zaman iş kazaları ile karşı karşıya bırakabiliyor. Aras EDAŞ bu gerçeğin ihmalini ortadan kaldırmak, İş güvenliğinde kurum kültürü oluşturmak, bu kültürün bütün çalışanlarına yerleşmesini sağlamak adına toplamda 1000 personelin alacağı, "Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitimi"nin ilk evresini bugün tamamlayarak, 'İş Güvenliğinde Kurum Kültürü' felsefesinin hareketini başlatmış oldu.



Elektrik dağıtım hizmetlerinin çok tehlikeli sınıfta olduğunu ifade eden Aras EDAŞ yetkilileri yaz sonuna kadar 1000 personelin, "Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitimi"ni tamamlayacağını belirttiler. "Her zaman öncelik iş güvenliğidir!" sloganı ile hareket eden Aras EDAŞ, personelin her bakımdan yetkin olması için 2018 yılında verdiği eğitim 100 bin kişi saat ile dağıtım sektöründe öncülerden olmaya devam ediyor.



İş güvenliğinde mazeret yasak



Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, İş hayatının sosyal yaşamdan bağımsız olamayacağını, bu konuda oldukça sert tedbirler aldıklarını ifade ederek, "İş güvenliğinin kurumsallaşması, toplumsal kültür kadar önemlidir. Biz bu kültürün oluşması için 'Arkadaşına Sahip Çık' parolası ile ekiplerin, birbirlerinden sorumlu olacak şekilde sahaya çıkmasını sağlıyoruz. Hiçbir iş, personelimizin güvenliğinden daha önemli değil. Bu yüzden her ekip bu ağır sorumluluğu karşılayacak bilinç ve güce sahip olmak zorunda." dedi.



İş güvenliğinde mazeretin yasak olduğunu vurgulayan Genel Müdür Fikret Akbaş, bu konunun telafisiz olduğunu önemle vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA