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ARAS elektrik esnafın yanında

ARAS Elektrik Perakende Satış A.Ş., Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ile imzaladığı protokolle bölgedeki esnaf ve sanatkarların yanında olabilmek için tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 indirim almasını sağladı.

07.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:14 ARAS elektrik esnafın yanında
ARAS Elektrik Perakende Satış A.Ş., Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ile imzaladığı protokolle bölgedeki esnaf ve sanatkarların yanında olabilmek için tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 indirim almasını sağladı.

Protokole ESOB Başkanı Rasim ile birlikte imza atan Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Fahrettin Tunç, "Elektrik faturalarında yüzde 5 indirimden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile yapacakları sözleşme için vergi levhası, yetki belgesi, kimlik fotokopisi ve bunun gibi evraklar ile müracaatlarını bekliyoruz. Bu anlaşmanın esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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