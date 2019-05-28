ARAS Elektrikten Sulama Birliği konusunda açıklama

ARAS Elektrik Perakende Satış A.Ş, Erzincan
Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik'in Sulama Birliği hakkında ki iddialarına karşı bir açıklama yayımladı
ARAS Elektrik Perakende Satış A.Ş. açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Erzincan Sulama Birliği' nin geçmişten bu güne giderek artan borcu bugün itibariyle toplam 3 milyon 997 bin 623,TL'ye ulaşmıştır. Şirketimiz, özel bir müteşebbis olmasına rağmen bölgede üretime katkı sağlayan çiftçilerin mahsulünü korumak adına 2013 yılından bu yana gerek Valimizin ve gerekse bölge Milletvekillerimizin girişimleri ile elektrik temin etmiştir. Tanınan tüm inisiyatiflere rağmen borç ödenmemiş olup bu süre içinde bölgedeki Sulama Birliğine İcra Takibi başlatılmıştır. Birliğin borçları ödenemez boyutlara gelmiş olup Birlik tarafından halen şirketimize bir ödeme yapılmamıştır. Şirketimiz 6 (altı) yıldır bedelsiz olarak enerji temin etmek zorunda kalmıştır.
Borç ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen abonelerin elektriğinin kesilmesi zorunluluğu, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin" 35. Maddesine dayanmaktadır. Bahsi geçen ilgili yönetmelik uyarınca Birliğin enerjisi kesilmiştir.
Erzincan Ziraat Odası Başkanının "taahhütnamenin zorla imzalatılmaya çalışıldığı" imasını içerir iddiaları somut gerçekliğe dayanmayan, asılsız iddialardır. Erzincan Sulama Birliğinin borçlarını ödeyememesi nedeniyle yeni abonelik tesis edilmek istenmiş ve yeni abonelik tesisi için mevzuat gereği yeni güvence bedeli talep edilmiştir. Sayın Erzincan Valimiz ve Erzincan milletvekilimiz Sayın Süleyman Karaman
' ın girişimleriyle şirketimizden enerji tedarik edilmesi konusunda talepte bulunulmuştur. Şirketimiz ise tüketilen enerjinin peşin olarak, güvence bedelinin de taksitler halinde ödenmesi kaydıyla abonelik işleminin tesis edileceğini ve enerji tedarik edileceğini beyan etmiştir. Bu hususta Sulama Birliğinin talebi doğrultusunda "Taahhütname" metni hazırlanmıştır.
Borçlu Birliğin tüketiminin 10 (günde bir ödenmesi önceki yıllarda olduğu gibi borçlu birlik ile şirketimizin mutabık kalması suretiyle anlaşmaya varılan bir durumdur. Zira 10 günde bir ödeme yapılması hususunda, borçların birikmemesi ve Sulama Birliğinin daha kolay ödeme yapmasını sağlamak amacıyla karşılıklı mutabakata varılmıştır.
Hakkımızda yapılan mesnetsiz, haksız, gerçek dışı iddialardan ibaret olan açıklamaların gerçekleri yansıtmadığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunar, Aras Elektrik olarak bölge halkına her daim hizmet konusunda her türlü çabanın gösterildiğinin bilinmesini isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" - ERZURUM
Güncel
Kaynak: İHA