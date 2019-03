Aras, Her Mahallenin Ekonomik Envanterini Çıkaracak

Kaynak: İHA

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim öncesi gittiği her mahalleye ve her köye, 1 Nisan'dan sonra yeniden geleceğini belirterek "Bu kez Belediye personeliyle birlikte ekip olarak geleceğiz. Bugün kayıt altına aldığımız tüm öncelikli sorunların çözümünü tartışıp, yol haritamızı çizeceğiz. 1 Nisan'dan sonra konuşmak yok, çalışmak var" dedi.CHP Adayı Ahmet Aras, dün gece yarısına kadar Mumcular'a bağlı mahalleleri dolaştı. Güvercinlik'teki kahve toplantısının ardından Gökpınar'a giden Aras, burada vatandaşlarla dertleşti. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarında en büyük sorunun imar olduğunu söyleyen Aras, "Benim vatandaşım çocuğuna iki oda ev yapamazken, dağlarımıza tepelerimize lüks rezidanslar, villalar yapılıyor. Onlar da olacak ama onların oluşturacağı katma değer bundan sonra benim vatandaşımın işine yarayacak. Bodrum'da böyle bir anlayış başlatacağız. İmar sorunu en öncelikli meselemiz olacak. Bundan sonra hiç kimse kaçak ev yapmak zorunda kalmayacak." dedi.Belediyeden Gezici Sağlık HizmetiMumcular'a hastane sözü verdiğini hatırlatan Aras, "O hastane yapılana kadar, gezici sağlık hizmetiyle doktoru, ilacı sizin ayağınıza getireceğim. Benim bakıma muhtaç vatandaşlarım, bu hizmeti belediyeden almak zorunda" diye konuştu. Gökpınar'ın ulaşım sorunu olduğunu da öğrenen Aras, "Bunun için 1 Nisanı beklemem. Yarın bu iş için çalışmaya başlayacağım" sözünü verdi.Kumköy ve İrmene'de yaşayan halkın "96 yıldır hizmet alamıyoruz, üvey evlat gibiyiz" sitemine "O eksiği 1 Nisandan sonra ben kapatacağım. Bodrum'da adil ve eşit belediyecilik anlayışı bizimle birlikte başlayıp gelişecek. Bugüne kadar hizmet alamamanızın nedeni maalesef yönetsel eksikliklerden kaynaklanıyor. İrmene ve Kumköy başta olmak üzere Mumcular'ın her mahallesini hizmete doyuracağım. Ben bunun sözünü veriyorum" diye konuştu.Ahmet Aras, daha sonra Çamlık köyünü ziyaret ederek muhtar, muhtar adayları ve vatandaşlarla konuştu. Mumcular'a bağlı köylerin, Bodrum-Milas yolunun inşasıyla birlikte atıl kaldığını ve ikinci plana itildiğini söyleyen Aras, "Yetki bende olsaydı, o yolu yaptırmazdım. Mevcut yolu genişletip güzelleştirirdim. Mumcular'a yapılan en büyük kötülük bu olmuştur" dedi. Büyükşehir yasası ile birlikte Bodrum'un bir mahallesi haline gelen Mumcular'ın tüm belediye hizmetlerinden faydalanması için acil olarak bölgeye bir belediye birimi kazandıracaklarını belirten Aras, "Benim vatandaşım, belediyede işini halletmek için kilometrelerce yol gitmek zorunda değil. Belediye onun ayağına gelmek zorunda" dedi.Bütün Mahallelerin Ekonomik Envanteri ÇıkarılacakMumcular'daki tüm mahallelerin 1 Nisandan sonra hizmete doyacağını kaydeden CHP Adayı Aras, "Önce en temel ihtiyaçlar karşılanacak, hemen ardından vatandaşımızın ekonomisine yönelik projeler art arda hayata geçirilecek." diye konuştu.Her mahalleye nişan - düğün- mevlit, mini pazar yeri, konser ve sanat gösterileri yapılabilecek "Sosyal Alanlar" ile belediye kreşleri, kütüphaneler ve taziye evleri inşa edeceklerini müjdeleyen Aras, bunun yanında tüm mahallelerin ekonomik envanterini çıkaracaklarını ifade etti. Mumcular bölgesinde yaşayan genç nüfusun Bodrum'da istihdama kazandırılması için çalışacaklarını da söyleyen Aras, "Bodrum'da bu kadar iş gücü varken, Suriyelilerin gelip burada iş yapmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu. Aras, "Gençler ve kadınlar için mesleki eğitim kursları açmak zorundayız. İlçemizdeki iş imkanlarına ulaşabilmelerini sağlamak için Bodrum CV projesinin kapsamını genişleteceğiz. Mumcular merkezli oluşturacağımız soğuk hava depoları da hem bu bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak hem de yeni iş sahaları oluşturacak" ifadelerini kullandı. - MUĞLA