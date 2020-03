Aras Kargo'da gönderiler kadın eliyle anlam kazanıyor

Kadın istihdamını artırmaya önem ve öncelik veren Aras Kargo, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajını kargo gönderileriyle ulaştıracak.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, günlük ortalama 600 bine yakın gönderiyle müşterilerine ulaşan şirketin, farklı pozisyonlardaki 1.700'e yakın kadın çalışanının ortaya koyduğu emeklere 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan kargo gönderilerinde verdiği "Birlikte Güçlüyüz" mesajıyla teşekkür edeceği belirtildi.



Aras Kargo, Kadınlar Günü'ne özel mesajını kargo paketleriyle müşterilerine ulaştıracağını duyurduğu açıklamada, operasyondan dağıtıma kadar birçok bölümde yaklaşık 1.700'e yakın Aras Kargo kadın çalışanın eli değerek hazırlanan paketlerde "Birlikte Güçlüyüz" mesajının yer alacağı duyuruldu.



"Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalayan tek kargo markası"



Açıklamada, sorumluluk alma alanını "kadın ve doğa dostu bir şirket olmak" olarak belirleyen Aras Kargo'nun öncelikli gündem maddelerinden birinin kadın istihdamını artırmak ve kadın girişimciliğini desteklemek olduğuna işaret edildi.

Türkiye genelinde 900'ün üzerinde şubeye, 4 binden fazla araca, 28 transfer merkezi ve 10 binden fazla çalışana sahip Aras Kargo'da kadınların, teknisyenlikten yöneticiliğe, motokuryelikten yedek parça uzmanlığına kadar geniş bir yelpazede istihdam edildiği kaydedildi.

Aras Kargo'nun kadın çalışan konusundaki sorumluluklarını uluslararası platformlara taşıyarak, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladığına dikkati çekilen açıklamada, bu prensipleri imzalayan Türkiye'deki tek kargo şirketi olma özelliği taşıdığı belirtildi.



Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, yaklaşık 1.700 kadın çalışan istihdam ettiklerini belirterek, bu rakamlara ulaşmalarında 2014 yılında Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme Prensipleri'ni imzalayan ilk kargo şirketi olmalarının ve sonrasında şirket insan kaynakları politikalarında radikal bir karar alarak kadın çalışan sayılarını artırmak üzere bir kota koymalarının etkili olduğunu söyledi.

Tüm bölge müdürlüklerindeki idari yöneticilerimizin hedeflerine bu sorumluluğu bir hedef olarak ilave ettiklerini aktaran Ayyarkın şu değerlendirmelerde bulundu;

"Kadın çalışan önerene prim sisteminin yanı sıra, birçok kadın dostu uygulamayı hayata geçirdik. Bu anlamda kadın çalışan kotamızı artırdık, annelere esnek çalışma saati uygulaması getirdik. Bebekler bir yaşına gelinceye kadar her gün iki saat süt izni, bir-üç yaş arası her gün bir saat bebek bakım izni ve üç yaşına kadar cumartesi izin verdik. Annelere okulun ilk ve son günü ile aşı günlerinde izin uygulaması getirdik. Hijyenik emzirme odaları tahsis ettik. Birleşmiş Milletler'de söz vermemizin ardından kadınlara yönelik yürüttüğümüz tüm bu uygulama ve iyileştirme çalışmaları ile de kadın çalışan sayımızı her geçen gün artırıyoruz."

Kaynak: AA