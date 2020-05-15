Aras Nehri'nde kaybolan şahsı arama çalışmalarına başlandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde dün akşam saatlerinde düştüğü Aras Nehri'nde kaybolan Recep Akın'ı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Aras Nehri'nde kaybolan şahsı arama çalışmalarına başlandı
15.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:20
Erzurum'un Horasan ilçesinde dün akşam saatlerinde düştüğü Aras Nehri'nde kaybolan Recep Akın'ı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Horasan ilçesi Akçataş Mahallesi Çukurlar mevkiinde hayvanlarının yönünü çevirmek isteyen iki kişi Aras Nehri'ne düştü. Şahıslardan Latif Yıldırım kendi çabalarıyla nehir kenarında bulunan çalılara tutunup kurtulurken, Recep Akın ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olayın ardından dün akşam saatlerinden itibaren AFAD ve itfaiye ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalardan sonuç alınamazken bugün havanın aydınlanması ile arama çalışmalarına yeniden başlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Akın, Aras Nehri, Erzurum, Horasan, Güncel, Haber

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