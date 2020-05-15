Aras nehrine düşen şahsın cesedine ulaşıldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde nehre düşen şahsın cesedine ulaşıldı.

Aras nehrine düşen şahsın cesedine ulaşıldı
15.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:37
Erzurum'un Horasan ilçesinde nehre düşen şahsın cesedine ulaşıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Akçataş mahallesi Çukurlar mevkiinde Aras nehrine kapılan 30 yaşında Recep Akın'ın cesedi bulundu.

Hayvanının yönünü değiştirmek isteyen iki kişi dün akşam saatlerinde suya kapılmış Latif Yıldırım su kenarında bulunan çalılara tutunarak kendi imkanlarıyla kurtulurken Recep Akın akıntıya kapılmıştı.

Sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalar sonunda kayıp Recep Akın'ın cenazesi 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Arama çalışmaları için bölgede bulunan yakınları cesedin bulunduğunu öğrendikten sonra sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldular. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Akın, Horasan, Erzurum, Güncel, Haber

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