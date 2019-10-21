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Araştırma-Araç hırsızlıklarına karşı beş adımlık önlem önerisi

Araç hırsızlıkları üzerine yapılan araştırmalar, yaşanan çalınma olaylarının yüzde 50'sinin araç sahiplerinin hatalarından kaynaklandığını ortaya koyuyor.

21.10.2019 11:45Araştırma-Araç hırsızlıklarına karşı beş adımlık önlem önerisi
Araç hırsızlıkları üzerine yapılan araştırmalar, yaşanan çalınma olaylarının yüzde 50'sinin araç sahiplerinin hatalarından kaynaklandığını ortaya koyuyor. Türkiye'nin ilk sigorta şirketlerinden olan Generali Sigorta, beş adımda araç güvenliğini sağlayacak önerileri paylaştı.

1 - Araç anahtarınızı yanınızdan ayırmayın

Yol kenarında duraksayıp, saniyelik halletmeyi düşündüğünüz işiniz aracınızın çalınmasına neden olabilir. İşiniz her ne kadar kısa olursa olsun anahtarlarınızı yanınızdan ayırmayın.

2 - Camlarınızı kontrol edin

Hemen hemen her araç sahibinin yaptığı hatalardan biri camları açık ya da yarı açık unutmaktır. Bu hatalar araç hırsızları için bir davet olup, cam aralıklarından ip, tel ve askı gibi malzemeler kullanarak aracınızı ele geçirme fırsatı sunabilir.

3 - Alarm sistemlerini kullanın

Alarm sistemi, otomobillerde aracın kendisini, parçalarını veya araç içerisinde bulunan eşyaları korumak için en uygun sistemdir. Kulağa basit veya klişe gelse de alarm sistemine sahip araçlar hırsızları daha çok korkutmaktadır.

4 - Karanlık bölgelere park etmeyin

Karanlık noktalara park edilen araçlar tehlikeye daha açıktır. Aracınızın güvenliği için sessiz ve karanlık bölgelere park etmemeye özen gösterin.

5 - Motoru durduran sistemleri tercih edin

Teknolojiyle birlikte gelişen otomotiv sektöründeki yeniliklerden bir tanesi de yeni geliştirilen izleme sistemleridir. Araç çalınması durumunda otomatik sistem devreye girerek emniyet kuvvetlerini arar ve aracın motorunu otomatik olarak durdurur.


- İstanbul

Sigorta, Türkiye, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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