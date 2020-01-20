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Araştırma: Eğitim düzeyi yüksek olanlar daha uzun yaşıyor

Avrupa Birliği ülkelerideki sağlık sistemlerini inceleyen bir araştırma tedavi koşullarını ve yaşam sürelerini karşılaştırdı. Buna göre, en uzun yaşayanlar İspanyollar. Kıbrıs önlenebilir ölümlerin en düşük olduğu ülke konumunda.

20.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:02Araştırma: Eğitim düzeyi yüksek olanlar daha uzun yaşıyor
Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki sağlık sistemlerini inceleyen bir araştırma tedavi koşullarını ve yaşam sürelerini karşılaştırdı. Buna göre, en uzun yaşayanlar İspanyollar. önlenebilir ölümlerin en düşük olduğu, İtalya da kanser hastalarının en uzun süre hayatta kaldığı ülke konumunda. Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta eğitim düzeyi yüksek kadınların, düşük olanlara oranla daha uzun yaşaması.

Rapora göre AB ülkeleri arasında yaşam süresi beklentisinin en yüksek olduğu ülke 83.4 yılla İspanya.
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Avrupa Birliği, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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20.01.2020 20:09:41