Araştırma: Gerçekte Covid-19 vakaları, tespit edillenden 5 ila 10 misli daha fazla olabilir
ABD’de tıbbi makalelerin yayımlandığı Science dergisinde çıkan bir araştırmada, gelişmiş ülkelerde gerçekte tip koronavirüs (Covid-19) vakasının, tespit edilenden 5 ila 10 misli daha fazla olabileceği bildirildi.
20.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:43
ABD'de tıbbi makalelerin yayımlandığı Science dergisinde çıkan bir araştırmada, gelişmiş ülkelerde gerçekte yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının, tespit edilenden 5 ila 10 misli daha fazla olabileceği bildirildi.
Columbia Üniversitesi'nde görevli Profesör Jeffrey Shaman, kaleme alınan bilimsel makalede "Gelişmiş ülkelerin bir çoğunda, gerçekte vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 misli daha fazla" diyor.
Columbia Üniversitesi'nde görevli Profesör Jeffrey Shaman, kaleme alınan bilimsel makalede "Gelişmiş ülkelerin bir çoğunda, gerçekte vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 misli daha fazla" diyor.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya